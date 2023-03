Le prix de l'or a baissé lundi en raison du raffermissement du dollar, une nouvelle série de données ayant renforcé les craintes que les banques centrales du monde entier continuent à augmenter les taux pour contenir une inflation galopante.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 853,19 $ l'once, à 0037 GMT, après avoir atteint vendredi son plus haut niveau depuis le 15 février. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 859,60 $.

* Le Dollar Index a légèrement augmenté, rendant le lingot moins abordable pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

* Les données de vendredi ont montré que le secteur des services américains a progressé à un rythme régulier en février, les nouvelles commandes et l'emploi atteignant des sommets inégalés depuis plus d'un an, ce qui suggère que l'économie a continué à se développer au premier trimestre.

* Mary Daly, présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a déclaré samedi que si les données sur l'inflation et le marché du travail continuaient à être plus élevées que prévu, les taux d'intérêt devraient augmenter et rester plus longtemps que ce que les décideurs de la Fed avaient prévu en décembre.

* Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré vendredi qu'il pouvait envisager un scénario dans lequel la banque centrale pousse le taux d'intérêt directeur de référence des États-Unis dans la fourchette 5,5 %-5,75 %.

* Les marchés monétaires s'attendent à ce que le taux cible de la Fed culmine à 5,442 % en septembre.

* L'inflation sous-jacente dans la zone euro restera élevée à court terme, de sorte qu'une augmentation de 50 points de base des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne plus tard ce mois-ci est de plus en plus certaine, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, au groupe de médias espagnol Vocento.

* Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, les hausses de taux d'intérêt visant à réduire les pressions sur les prix augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 21,20 $ l'once, le platine a perdu 0,7% à 970,84 $ et le palladium a glissé de 0,6% à 1 443,65 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0930 UK All-Sector PMI Feb

1500 US Factory Orders MM Jan