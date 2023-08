Le prix de l'or a légèrement baissé vendredi alors que le dollar américain a retrouvé un pic de deux mois et demi, mais le métal se dirigeait vers sa meilleure semaine depuis six ans avant un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui pourrait donner des indices sur les perspectives de taux d'intérêt.

L'or au comptant a diminué de 0,2 % à 1 913,90 $ l'once à 0323 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont perdu 0,3 % à 1 942 $.

L'or a augmenté d'environ 1,3% depuis le début de la semaine, ce qui pourrait être sa première semaine de gains ce mois-ci, alors que les prix ont grimpé à leur plus haut niveau depuis le 10 août jeudi après une baisse des rendements du Trésor américain.

Jeudi, deux responsables de la Fed ont timidement salué le récent bond des rendements du marché obligataire, tout en soulignant qu'il y avait de bonnes chances qu'aucune autre augmentation des taux d'intérêt ne soit nécessaire.

Pour plus d'indices sur les taux, les investisseurs se concentreront sur les discours de Powell et de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, attendus plus tard dans la journée lors du symposium économique annuel de Jackson Hole, dans le Wyoming.

"La fausse cassure des 1 900 dollars a permis un beau rallye jusqu'à la zone des 1 920 dollars, mais Powell a la capacité de faire redescendre l'or à 1 900 dollars autant qu'il pourrait l'envoyer à 1 940 dollars", a déclaré Matt Simpson, analyste principal chez City Index.

"Le renforcement du dollar américain agit clairement comme un vent contraire pour l'or.

Le dollar américain a enregistré sa sixième hausse hebdomadaire consécutive, ce qui rend les lingots plus chers pour les acheteurs étrangers.

SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient encore baissé jeudi et qu'ils étaient à leur plus bas niveau depuis janvier 2020.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 24,04 dollars l'once et le platine est resté stable à 933,68 dollars. Le palladium a baissé de 0,3 % à 1 236,69 $.

L'argent et le platine se sont dirigés vers leurs meilleures semaines depuis le 14 juillet. Le palladium se dirigeait vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.