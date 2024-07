Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, s'approchant d'un record atteint lors de la session précédente, l'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt américains en septembre ayant stimulé la demande.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 461,27 dollars l'once, à 0218 GMT. Les prix ont atteint un record historique de 2 483,60 $ mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 465,00 $.

La baisse des taux et les élections américaines sont deux facteurs immédiats susceptibles de pousser l'or au-delà de 2 500 dollars, car l'or a tendance à bénéficier de l'incertitude économique et géopolitique, a déclaré Ryan McIntyre, gestionnaire de portefeuille senior chez Sprott Asset Management.

"Les avoirs en or dans les ETF (exchange traded funds) semblent avoir atteint leur niveau le plus bas en mai et ils commencent maintenant à augmenter à nouveau... il pourrait y avoir une nouvelle vague de demande d'or par ce biais, en particulier de la part des conseillers financiers et des institutions."

La baisse des taux d'intérêt accroît l'attrait des lingots sans rendement.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et le président de la Fed de New York, John Williams, ont tous deux souligné que l'horizon d'une politique monétaire plus souple se raccourcissait. Séparément, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, s'est dit "très encouragé" par la baisse généralisée de l'inflation.

Les marchés s'attendent à une réduction de 25 points de base lors de la réunion de septembre de la Réserve fédérale, selon l'outil FedWatch du CME.

L'activité économique américaine a progressé à un rythme faible à modeste de fin mai à début juillet, les entreprises s'attendant à un ralentissement de la croissance à l'avenir, selon une enquête de la Fed.

"Au cours des 6 à 12 prochains mois, quel que soit le vainqueur de l'élection (américaine), l'or devrait atteindre 2700 à 3000 dollars et l'argent 38 dollars", a déclaré Citi Research.

Les investisseurs pourraient vouloir couvrir leur exposition aux actions et aux devises alors qu'une guerre commerciale mondiale menace, en particulier entre les États-Unis et la Chine, ce qui pourrait stimuler les métaux précieux, a ajouté l'institut.

L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % à 30,35 $, le platine s'est stabilisé à 994,81 $ et le palladium a gagné 0,4 % à 955,77 $. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Rashmi Aich)