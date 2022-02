L'or s'apprête à connaître son meilleur mois depuis le mois de mai, l'attrait de la crise ukrainienne s'accentuant

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 1,2% à 1 909,89 $ l'once à 0124 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1,1 % à 1 908,30 $.

* Le métal a augmenté de 2,2 % plus tôt dans la session, pour se rapprocher de son sommet de septembre 2020. Il a gagné environ 6,3 % ce mois-ci.

* L'or est souvent utilisé comme une couverture contre l'inflation et comme un moyen de préserver la richesse en période d'incertitude financière et politique.

* Les États-Unis ont déclaré que Poutine intensifiait la guerre par une "rhétorique dangereuse", alors que des signes montrent que le plus grand assaut contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale ne produit pas de victoires rapides, mais suscite plutôt une réponse occidentale concertée et de grande envergure.

* Dans le cadre des sanctions économiques les plus sévères qu'ils aient jamais prises, les États-Unis et l'Europe ont annoncé samedi qu'ils allaient exclure les grandes banques russes du principal système de paiement mondial SWIFT et ont annoncé d'autres mesures visant à limiter l'utilisation par Moscou d'un trésor de guerre de 630 milliards de dollars.

* Les nations européennes et le Canada ont décidé dimanche de fermer leur espace aérien aux avions russes, une mesure sans précédent visant à faire pression sur Poutine pour qu'il mette fin à son invasion de l'Ukraine.

* La banque centrale de Russie a déclaré dimanche qu'elle reprendrait ses achats d'or sur le marché intérieur à partir du 28 février, alors qu'elle prend des mesures pour tenter d'assurer la stabilité financière pendant les sanctions occidentales contre Moscou.

* Le palladium, métal catalyseur de l'automobile, a bondi de 5,9 % à 2 506,55 $ et s'apprête à connaître une troisième hausse mensuelle consécutive après avoir atteint son plus haut niveau depuis juillet 2021 à 2 711,18 $ la semaine dernière.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 24,28 dollars l'once et le platine de 0,7 % à 1 061,72 dollars.