Les prix de l'or se sont préparés vendredi à leur plus forte baisse mensuelle depuis février, oscillant autour des niveaux les plus bas depuis six mois, sur les perspectives de taux d'intérêt plus élevés et plus longs, avant la publication très attendue de l'inflation américaine prévue plus tard dans la journée.

L'or au comptant était en hausse de 0,1 % à 1 866,19 $ l'once à 2 h 30 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 883,30 $.

Le lingot a été préparé pour une baisse de près de 4% ce mois-ci et sa deuxième baisse trimestrielle consécutive, avec le dollar et les rendements du Trésor à 10 ans qui se dirigent vers leurs meilleurs trimestres en quatre ans.

Le marché de l'or a pris en compte le message de la Réserve fédérale concernant un plateau plus long pour les taux d'intérêt, a déclaré Nicholas Frappell, responsable mondial des marchés institutionnels chez ABC Refinery.

"Il ne fait aucun doute que l'allongement de la durée est l'élément le plus important d'une hausse à long terme.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré jeudi qu'il n'était pas certain que d'autres changements de politique monétaire soient nécessaires dans les mois à venir.

Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent pas d'intérêts.

Les données publiées jeudi montrent que l'économie américaine a maintenu un rythme de croissance relativement solide au deuxième trimestre.

Les marchés se sont positionnés pour l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) d'août, la jauge d'inflation préférée de la Fed, prévue à 1230 GMT.

L'or devrait voir un dollar et des rendements obligataires plus faibles pour revenir au-dessus de 1900 dollars, ce qui "pourrait nécessiter une série de chiffres d'inflation particulièrement faibles et pour que les paris hawkish de la Fed soient réduits", a déclaré Matt Simpson, un analyste senior chez City Index.

"Mais pour l'instant, cela semble peu probable.

L'argent au comptant s'est raffermi de 1 % à 22,83 $ l'once, mais il était également en passe de connaître son pire mois depuis sept ans.

Le platine a gagné 1% à 913,43 dollars et le palladium a ajouté 0,7% à 1280,62 dollars, tous deux prêts à réaliser des gains trimestriels, si la tendance se maintient.