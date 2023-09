Les prix de l'or se sont préparés vendredi à leur plus forte baisse mensuelle depuis février, oscillant autour des niveaux les plus bas depuis six mois, en raison des perspectives de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs, avant la publication d'un rapport sur l'inflation américaine très attendue, prévue plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 866,41 $ l'once à 0020 GMT, ce qui représente une baisse de près de 4% ce mois-ci et sa deuxième baisse trimestrielle consécutive. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 1 883,50 $.

* Le dollar a reculé par rapport à son plus haut niveau depuis 10 mois, tandis que les rendements du Trésor se sont éloignés de leur plus haut niveau depuis 16 ans. Mais les deux se dirigent toujours vers leurs meilleurs trimestres depuis quatre ans.

* L'économie américaine a maintenu un rythme de croissance assez solide au deuxième trimestre et l'activité semble s'être accélérée ce trimestre.

* Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré jeudi qu'il n'était pas certain que d'autres changements de politique monétaire soient nécessaires dans les mois à venir.

* Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent pas d'intérêts.

* Le Sénat américain, dirigé par les démocrates, est allé de l'avant jeudi avec un projet de loi bipartisan de financement provisoire visant à éviter une quatrième fermeture partielle du gouvernement en dix ans, tandis que la Chambre des représentants se préparait à voter sur des projets de loi de dépenses républicains partisans qui n'ont aucune chance de devenir des lois.

* Le marché de l'emploi britannique s'est refroidi par rapport aux récents sommets, mais reste tendu dans de nombreux domaines, selon les recruteurs.

* Les marchés attendent l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) du mois d'août, la jauge d'inflation préférée de la Fed, prévue à 1230 GMT.

* L'argent au comptant s'est raffermi de 0,2 % à 22,65 $ l'once, mais il était également en passe de connaître son pire mois depuis sept ans.

* Le platine a gagné 0,4% à 908,02 dollars et le palladium s'est stabilisé à 1 272,31 dollars. Les deux sont prêts à réaliser des gains trimestriels, si la tendance se maintient. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 PIB britannique QQ, YY T2 0645 France CPI (EU Norm) Prelim YY Sept 0755 Allemagne Chg chômage, Taux SA Sept 1230 US Consumption, Adjusted MM Aug 1230 US Core PCE Price Index MM, YY Aug 1230 US PCE Price Index MM, YY Aug