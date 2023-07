Le prix de l'or s'apprêtait vendredi à enregistrer une troisième hausse hebdomadaire consécutive, soutenu par l'espoir que la Réserve fédérale américaine suspende ses hausses de taux d'intérêt après sa réunion de juillet.

L'or au comptant a peu changé à 1 970,20 $ l'once à 0409 GMT, mais a gagné 0,8 % depuis le début de la semaine. Jeudi, le métal a glissé d'un plus haut de deux mois alors que le dollar et les rendements obligataires ont grimpé sur des données plus fortes que prévu sur le marché du travail américain.

Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,1% à 1 972,30 $.

Les prix de l'or ont été soutenus par l'attente que la Fed augmente ses taux pour la dernière fois la semaine prochaine dans le cadre de son cycle de resserrement actuel. La plupart des économistes interrogés par Reuters s'attendent à une augmentation de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 25 et 26 juillet.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots à rendement nul.

"Les taux réels dissuadent d'investir dans l'or et, à court ou moyen terme, plafonnent le potentiel de hausse pour les investisseurs sans qu'un événement majeur ne survienne", a déclaré Michael Langford, directeur des investissements chez Scorpion Minerals.

"En l'absence d'un risque majeur, l'or semble se négocier avec de l'écume.

L'indice du dollar a reculé de 0,1 %, mais se dirigeait vers une hausse hebdomadaire, tandis que les rendements de référence du Trésor américain étaient plus élevés.

L'autorité chinoise de régulation des changes a déclaré qu'elle maintiendrait le yuan stable à des niveaux équilibrés de manière énergique et qu'elle empêcherait toute volatilité importante du taux de change du yuan.

La semaine prochaine, les participants au marché se concentreront également sur la réunion de la Banque du Japon, qui spécule sur des modifications imminentes de sa politique, tandis que la Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base, selon les économistes interrogés par l'agence Reuters.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 24,82 dollars l'once, le platine a progressé de 0,3% à 956,50 dollars et le palladium a gagné 0,3% à 1 282,09 dollars.