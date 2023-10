L'or a légèrement progressé jeudi, s'apprêtant à mettre fin à sa série de huit séances de baisse, la dernière ayant été enregistrée à la même époque en 2016, alors que les rendements obligataires américains et le dollar ont reculé par rapport à leurs récents sommets avant la publication très attendue du rapport sur les emplois non agricoles cette semaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % à 1 826,49 $ l'once à 0314 GMT, tentant un rebond de ses niveaux les plus faibles depuis mars touchés mardi. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,3 % à 1 840,90 $.

"Alors que les prix de l'or tentent de se stabiliser dans la session d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de conviction d'un renversement pour l'instant, a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Tout mouvement avant la publication de l'emploi non agricole aux États-Unis cette semaine pourrait être de courte durée, les données officielles sur l'emploi restant le catalyseur clé pour dicter la direction du marché à venir, avec les données de l'IPC aux États-Unis la semaine prochaine, a-t-il ajouté.

Les données de jeudi ont montré que les emplois privés américains ont augmenté beaucoup moins que prévu en septembre. Les marchés attendent maintenant le rapport plus complet du département du travail sur l'emploi qui sera publié vendredi.

Un vaste effondrement des obligations d'État mondiales mercredi a fait grimper les rendements du Trésor américain à 30 ans à 5 % pour la première fois depuis 2007 et les rendements allemands à 10 ans à 3 %, ce qui pourrait accélérer un ralentissement mondial et nuire aux actions et aux obligations d'entreprise.

Les rendements des obligations américaines de référence à 10 ans sont tombés de leur plus haut niveau depuis 16 ans jeudi et le dollar américain était en baisse de 0,2 %, ce qui a atténué la pression sur l'or qui n'offre pas de rendement.

SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient diminué de 0,5% à 869,31 tonnes métriques mercredi, son plus bas niveau depuis août 2019.

Le dollar modéré a également soutenu d'autres métaux précieux à prix vert, l'argent au comptant ayant augmenté de 1,1% à 21,19 dollars l'once, après avoir glissé à son plus bas niveau depuis la mi-mars cette semaine.

Le platine a gagné 0,5 % à 870,16 dollars, après avoir atteint son plus bas niveau en un an lors de la dernière séance, et le palladium s'est raffermi de 1,2 % à 1 181,15 dollars, après avoir atteint son plus bas niveau en cinq ans mercredi. (Reportage de Swati Verma et Anjana Anil à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)