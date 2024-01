L'or a progressé vendredi, soutenu par un dollar américain plus faible, mais il devrait enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire en six semaines après que la Réserve fédérale a contré les attentes du marché concernant une réduction précoce des taux d'intérêt.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % à 2 028,97 $ l'once à 0956 GMT, mais a baissé de près de 1 % depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,5 % à 2 031,30 $.

"Les perspectives de prix à long terme sont positives pour l'or", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman, ajoutant que les gains sont reportés alors que les marchés tentent de comprendre les réductions probables des taux américains et la trajectoire probable du dollar et de l'or.

L'indice du dollar a baissé de 0,1 %, mais a augmenté de près de 1 % depuis le début de la semaine. Un dollar plus fort rend l'or libellé en billets verts plus cher pour les détenteurs de devises étrangères.

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré jeudi qu'il était prêt à abaisser les taux plus tôt que prévu en fonction de la rapidité de la baisse de l'inflation, mais que le point de départ des réductions était le troisième trimestre.

Les traders s'attendent maintenant à ce qu'il y ait environ 55 % de chances que les taux soient réduits en mars, contre 71 % la semaine dernière, selon l'outil Fed Watch du CME.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

"Les gains modestes (de l'or) ont également été réalisés dans un contexte de tensions géopolitiques, qui ont stimulé les flux vers les actifs sûrs", a déclaré Frank Watson, analyste de marché chez Kinesis Money, dans une note.

L'argent au comptant a gagné 0,3% à 22,80 dollars l'once, mais a baissé d'environ 1,5% depuis le début de la semaine.

"Tant que la correction des attentes de réduction des taux d'intérêt se poursuit, l'or et l'argent sont susceptibles de rester en retrait", a déclaré Commerzbank dans une note.

Le platine au comptant a augmenté de 0,4% à 910,72 dollars, et le palladium a augmenté de 0,8% à 945,57 dollars. (Reportage de Anjana Anil et Harshit Verma à Bengaluru ; Rédaction de Eileen Soreng)