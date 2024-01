Le prix de l'or a connu vendredi sa pire semaine depuis plus d'un mois, alors que le dollar et les rendements du Trésor se sont renforcés après que les banquiers centraux américains ont repoussé les attentes d'une réduction précoce des taux, face aux signes de résilience de l'économie.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 023,52 dollars l'once à 0158 GMT. Cependant, il a chuté de 1,2% depuis le début de la semaine.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 025,40 dollars.

* L'indice du dollar américain était en baisse de 0,2% pour la journée, mais en hausse de près de 1% depuis le début de la semaine. Un dollar plus fort rend l'or libellé en billets verts plus cher pour les détenteurs de devises étrangères.

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau en cinq semaines, à 4,1632%.

* Les données publiées jeudi montrent que les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis ont chuté la semaine dernière à leur plus bas niveau depuis fin 2022, suggérant que la croissance de l'emploi est restée solide en janvier.

* Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il était ouvert à une baisse des taux plus tôt qu'il ne l'avait prévu, en fonction de la rapidité de la chute de l'inflation, mais que la base de référence était que les réductions de taux commencent au troisième trimestre.

* Les marchés pariaient sur 139 points de base de réduction des taux de la Fed cette année, contre 150 points de base une semaine plus tôt, selon l'application de probabilité de taux d'intérêt de LSEG, IRPR.

* Les chances d'une réduction des taux de la Fed en mars sont tombées à 54 %, contre 71 % la semaine dernière, selon l'IRPR.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots. * La Banque centrale européenne a prévenu dans les minutes de sa dernière réunion qu'il était bien trop tôt pour discuter d'un assouplissement de la politique monétaire.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 22,76 dollars l'once, le platine a grimpé de 0,2% à 908,65 dollars et le palladium a gagné 0,8% à 945,24 dollars.

DATA/EVENTS (GMT) 0700 UK Retail Sales Dec 0700 Germany Producer Prices Dec 1130 India FX Reserves, USD w/e Jan. 12 1330 Canada Retail Sales Nov 1500 US Existing Home Sales Dec 1500 US U Mich Sentiment Prelim Jan (Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)