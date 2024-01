L'or s'est maintenu vendredi après avoir oscillé à la hausse et à la baisse d'un point de pourcentage sur des données économiques américaines mitigées, mais le lingot a envisagé sa première baisse hebdomadaire en quatre semaines en raison d'un dollar globalement plus fort et de rendements du Trésor plus élevés.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 044,21 $ l'once à 15h15 EST (2015 GMT) après avoir chuté puis augmenté d'environ 1% plus tôt dans la session. Les prix étaient prêts à perdre près de 1% pour la semaine.

Les contrats à terme sur l'or américain sont restés pratiquement inchangés à 2 049,80 $.

Les données officielles ont montré que les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, mais des données distinctes de l'Institute for Supply Management (ISM) ont indiqué que le secteur des services américain a considérablement ralenti le mois dernier.

"Tout d'abord, les données sur les emplois non agricoles ont été plus élevées que prévu, ce qui a exercé une certaine pression sur l'or [...]. Cependant, dans la foulée, nous avons reçu des données ISM plus faibles que prévu, ce qui a entraîné un changement de tendance", a déclaré David Meger, directeur du négoce des métaux chez High Ridge Futures.

Le dollar américain et les rendements du Trésor à 10 ans ont tous deux atteint leur plus haut niveau depuis trois semaines, se dirigeant vers leurs meilleures semaines depuis juillet et octobre, respectivement.

"La Réserve fédérale américaine s'orientant vers des réductions de taux, nous pensons que le jeu de devinettes concernant le nombre de réductions de taux sera un facteur important de volatilité dans les mois à venir", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank, dans une note.

Le marché s'attend à ce qu'il y ait environ 67 % de chances que la Fed réduise ses taux d'ici mars, selon l'outil FedWatch du CME.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré.

Sur le plan physique, les achats d'or en Inde, grand consommateur, ont augmenté cette semaine, alors que les prix intérieurs ont reculé après avoir atteint des sommets.

L'argent a augmenté de 0,8 % pour atteindre 23,17 dollars l'once, mais il s'apprête à subir sa deuxième chute hebdomadaire, et le platine a gagné 0,5 % pour atteindre 961,53 dollars, mais il s'apprête à connaître sa pire semaine depuis huit semaines.

Le palladium a chuté de 0,9 % pour atteindre son niveau le plus bas en trois semaines, soit 1 027,11 dollars, lors de sa neuvième séance de baisse consécutive et a perdu 6,4 % sur la semaine.