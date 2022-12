L'or s'apprête à subir une deuxième baisse annuelle consécutive en raison de la pression exercée par les hausses de taux.

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 818,64 $ l'once à 0309 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1 % à 1 824,60 $.

"Pendant la majeure partie de l'année, l'or a subi la pression d'une Fed faucon. Mais à la fin de l'année, il a connu une certaine reprise et a reçu une bouée de sauvetage grâce aux attentes d'un ralentissement de la Fed", a déclaré Ilya Spivak, responsable du macro global chez Tastytlive.

Le lingot se dirigeait vers une baisse annuelle de 0,6 %, le dollar s'imposant comme la valeur refuge préférée dans un contexte de fortes hausses des taux d'intérêt par la Fed. Le Dollar Index s'apprêtait à connaître sa meilleure année depuis 2015, rendant l'or cher pour les détenteurs de devises étrangères.

Cependant, le prix de l'or a augmenté de près de 200 $ depuis son plus bas niveau en plus de deux ans atteint en septembre et était en passe de connaître son meilleur trimestre depuis juin 2020, sur l'espoir que la banque centrale américaine pourrait ralentir son rythme de hausse des taux.

La Fed a relevé les taux d'intérêt de 50 points de base (pb) en décembre après quatre hausses consécutives de 75 pb chacune.

Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention d'or, car il ne rapporte aucun intérêt.

"En 2023, les prix de l'or connaîtront beaucoup de volatilité mais ne bougeront pas beaucoup plus car ils seront coincés entre un dollar plus fort et des rendements du Trésor en baisse", a ajouté M. Spivak. [USD/] [US/]

"Si la récession frappe la demande industrielle en 2023, alors le platine et le palladium souffriront probablement."

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 23,97 $, le platine est resté stable à 1 054,86 $ et le palladium a peu changé à 1 814,75 $.

L'argent et le platine se dirigeaient tous deux vers une hausse annuelle, tandis que le palladium se dirigeait vers une baisse annuelle de 4 %.