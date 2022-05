L'or s'approche d'un sommet de deux semaines en raison de la baisse du dollar et des rendements obligataires américains.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 865,39 $ l'once, à 0042 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient également stables à 1 864,80 $.

* Mardi, le prix de l'or a atteint son plus haut niveau depuis le 9 mai, soit 1 869,49 $, car l'attrait du métal refuge a été renforcé par un dollar américain plus faible et des rendements du Trésor plus bas dans un contexte de faible appétit pour le risque sur les marchés financiers.

* Le dollar s'est stabilisé après avoir atteint son plus bas niveau en un mois lors de la session précédente. Un dollar plus faible rend le lingot moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

* Les actions ont glissé dans le monde entier mardi, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des coûts ayant affecté les bénéfices des entreprises et la production manufacturière ayant ralenti, tandis que les rendements du Trésor ont chuté, la faiblesse des actions ayant relancé l'offre de valeurs refuges pour la dette publique américaine. [MKTS/GLOB] [US/]

* Alors que la Réserve fédérale américaine intensifie sa lutte contre l'inflation, qui est à son plus haut niveau depuis 40 ans, avec ce qui devrait être une série de fortes augmentations des taux d'intérêt, un banquier central américain a injecté une note de prudence, avertissant que des augmentations de taux précipitées pourraient créer "une dislocation économique significative".

* Des taux d'intérêt américains à court terme plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent rien.

* La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré mardi qu'elle voyait le taux de dépôt de la BCE à zéro ou "légèrement au-dessus" d'ici la fin septembre, ce qui implique une augmentation d'au moins 50 points de base par rapport à son niveau actuel.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1 % à 22,07 $ l'once, tandis que le platine a gagné 0,2 % à 955,75 $, et le palladium a baissé de 0,2 % à 2 002,66 $.