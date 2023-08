Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau en un mois jeudi, alors que les investisseurs se préparent à recevoir des données sur l'inflation américaine qui pourraient influencer les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était stable à 1 916,19 dollars l'once à 1 h 23 GMT, à quelques dollars de son niveau le plus bas depuis le 10 juillet, atteint mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1% à 1 948,90 dollars.

* Le secteur de la consommation en Chine a sombré dans la déflation en juillet alors qu'il s'efforçait de relancer la demande et que la pression montait sur Pékin pour qu'il mette en place des mesures de relance plus directes.

* Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, attendues plus tard dans la journée, devraient montrer que l'inflation s'est légèrement accélérée en juillet.

* L'or est considéré comme une protection contre l'inflation, mais les hausses de taux augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les rendements des obligations du Trésor américain baisseront dans les mois à venir malgré les signes évidents que la Fed est réticente à envisager des baisses de taux prochainement, selon les stratèges obligataires interrogés par Reuters, qui ont déclaré que le rendement à 10 ans ne reviendrait pas à son pic du cycle.

* Le taux moyen des prêts hypothécaires américains à 30 ans a atteint un pic de neuf mois mercredi et le deuxième taux le plus élevé depuis 2001, les taux d'intérêt réagissant fortement à l'abaissement de la note de la dette du gouvernement américain.

* Le président Joe Biden a signé mercredi un décret qui interdira certains nouveaux investissements américains en Chine dans des technologies sensibles telles que les puces électroniques et exigera une notification du gouvernement dans d'autres secteurs technologiques, ce qui pourrait raviver les tensions entre les plus grandes économies du monde.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré mercredi que ses avoirs étaient tombés à leur plus bas niveau depuis le mois de mars, à 903,38 tonnes.

* Les autres métaux précieux sont restés stables, l'argent se négociant à 22,67 dollars l'once, le platine à 888,11 dollars et le palladium à 1 234,90 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 US Core CPI MM, SA Juillet 1230 US Core CPI YY, NSA Juillet 1230 US CPI MM, SA Juillet 1230 US CPI YY, NSA Juillet 1230 US CPI Wage Earner Juillet 1230 US Initial Jobless Clm Weekly (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Editing de Rashmi Aich)