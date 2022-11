L'or s'éloigne de son pic de 3 mois alors que l'avertissement de la Fed stimule le dollar et les rendements.

L'or au comptant a glissé de 0,5% à 1 761,86 $ l'once, à 0239 GMT, après avoir atteint vendredi son plus haut niveau depuis le 18 août. Les contrats à terme sur l'or américain ont reculé de 0,3 % à 1 764,80 $.

La semaine dernière, le prix de l'or a enregistré son plus grand gain hebdomadaire depuis mars 2020, après que des signes de refroidissement de l'inflation américaine aient fait naître l'espoir que la Fed pourrait être moins belliqueuse sur les hausses de taux.

"L'or est plus bas en réaction au fait que Waller de la Fed a repoussé la réaction du marché à la faiblesse de l'IPC, car un seul point de données ne suggère pas que l'inflation a été apprivoisée", a déclaré Stephen Innes, associé directeur de SPI Asset Management.

"La volatilité est là pour rester car, ne vous y trompez pas, l'inflation reste le point d'appui."

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré dimanche que la Fed pourrait envisager de ralentir le rythme des augmentations de taux lors de sa prochaine réunion, mais que cela ne devait pas être considéré comme un "adoucissement" de sa lutte contre l'inflation.

Le sentiment des consommateurs américains a chuté en novembre, tiré vers le bas par les inquiétudes persistantes concernant l'inflation et la hausse des coûts d'emprunt, selon une enquête publiée vendredi.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent maintenant à 90 % la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed.

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, car celle-ci augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

Le Dollar Index a augmenté de 0,4 % après être tombé à un plus bas de près de trois mois vendredi, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises. Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont légèrement augmenté après avoir atteint leur plus bas niveau en un mois. [USD/] [US/]

Ailleurs, l'argent a baissé de 0,8 % à 21,51 $ l'once. Le platine a reculé de 0,5 % à 1 028,38 $ et le palladium de 0,9 % à 2 021,91 $.