L'or s'éloigne du sommet de deux semaines alors que le dollar est en hausse

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 1 862,48 $ l'once, à 0219 GMT, après avoir atteint mardi son plus haut niveau depuis le 9 mai à 1 869,49 $. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 1 861,60 $.

Le Dollar Index s'est raffermi après avoir atteint son plus bas niveau en un mois lors de la session précédente, rendant le lingot d'or à prix vert plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

"Les investisseurs se demandent comment évaluer la trajectoire d'atterrissage de l'inflation maintenant que le pic d'inflation est derrière nous. La question pour le marché est de savoir combien de temps il faudra pour que la situation se normalise, et cette incertitude aide l'or", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

Alors que la Réserve fédérale américaine intensifie sa lutte contre l'inflation la plus élevée depuis 40 ans avec ce qui devrait être une série de fortes hausses des taux d'intérêt, un banquier central américain a injecté une note de prudence, avertissant que des hausses de taux précipitées pourraient créer "une dislocation économique significative".

Alors que l'or est souvent considéré comme une protection contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt américains à court terme augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent rien.

"Les investisseurs en or remarquent le changement de langage plus doux de la Fed, et les plongeons à 1 850,00 $ sont accueillis par un soutien solide", a déclaré Innes.

"Les traders se pencheront sur les minutes du FOMC (Federal Open Market Committee) pour y trouver des indices sur la politique au-delà de juin et juillet, car les prévisions de hausse des taux en septembre pourraient être déterminantes pour les prix de l'or."

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans se sont également raffermis après avoir chuté au cours de la séance précédente à un plus bas niveau sur un mois, ce qui a fait pression sur la demande d'or à rendement zéro. [US/]

L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 22,05 $ l'once, tandis que le platine a gagné 0,1 % à 954,90 $ et que le palladium a baissé de 0,5 % à 1 996,30 $.