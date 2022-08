L'or se détend alors que les investisseurs se concentrent sur les données de l'inflation américaine

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 784,49 $ l'once, à 0256 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont reculé de 0,2 % à 1 801,20 $.

Lundi, le prix de l'or s'est rapproché de son plus haut niveau d'un mois atteint la semaine dernière, alors que le dollar et les rendements du Trésor se sont repliés après un rallye stimulé par le rapport sur l'emploi américain de vendredi. [US/] [USD/]

Les investisseurs attendent avec impatience le rapport sur les prix à la consommation américains pour juillet, qui sera publié mercredi. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation annuelle ait diminué à 8,7 %, contre 9,1 % en juin.

"Les investisseurs comprennent que les économies américaine et mondiale sont confrontées à des défis importants, mais l'accent sera mis sur la question de savoir pendant combien de temps les taux plus élevés pèseront sur le marché", a déclaré Clifford Bennett, économiste en chef chez ACY Securities.

"Tout adoucissement surprise du chiffre de l'inflation américaine pourrait bien être le catalyseur d'une formidable flambée du prix de l'or."

Les traders des contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent actuellement à 64,5 % la probabilité d'une nouvelle hausse de 75 points de base des taux lors de la prochaine réunion de politique générale de la banque centrale américaine en septembre, afin de lutter contre l'inflation galopante.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt américains atténue l'attrait du lingot non productif.

Les attentes des consommateurs américains concernant le niveau de l'inflation dans un an et dans trois ans ont fortement chuté en juillet, selon une enquête de la Réserve fédérale de New York lundi, ce qui indique que les banquiers centraux américains sont en train de gagner la bataille.

La Chine a annoncé de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan lundi, suscitant l'inquiétude du président américain Joe Biden, un jour après la fin prévue des plus grands exercices de Pékin pour protester contre la visite sur l'île, la semaine dernière, de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi.

L'argent au comptant a baissé de 0,3 % à 20,58 $ l'once, le platine est resté stable à 939,49 $ et le palladium a glissé de 1,4 % à 2 199,57 $.