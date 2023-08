Le prix de l'or s'est stabilisé près de ses plus hauts niveaux en deux semaines vendredi et se dirigeait vers sa meilleure semaine en six semaines, alors que les rendements du Trésor américain ont reculé avant les discours des principaux banquiers centraux, y compris le président de la Fed Jerome Powell, qui pourraient guider les taux d'intérêt futurs.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 915,89 $ l'once à 0120 GMT, se maintenant en dessous de son plus haut niveau depuis le 10 août atteint jeudi. Il a gagné 1,4% pour la semaine jusqu'à présent.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 1 943,90 dollars.

* La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et le président de la Réserve fédérale américaine Powell devraient s'exprimer plus tard dans la journée lors du symposium économique annuel de Jackson Hole, dans le Wyoming.

* Deux responsables de la Fed ont timidement salué jeudi une hausse des rendements du marché obligataire comme quelque chose qui pourrait compléter le travail de la banque centrale pour ralentir l'économie et ramener l'inflation à l'objectif de 2%, tout en notant également qu'ils voient une bonne chance qu'aucune autre augmentation des taux d'intérêt ne soit nécessaire.

* Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé pour la deuxième semaine consécutive.

* L'inflation de base dans la capitale japonaise a ralenti en août pour le deuxième mois consécutif, mais est restée bien au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale, selon des données publiées vendredi.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,10 % jeudi.

* Les importations d'or de la Chine via Hong Kong ont chuté pour le troisième mois consécutif en juillet, atteignant leur niveau le plus bas depuis six mois, alors que le ralentissement de la reprise économique dans le pays maintient la demande à un niveau bas.

* Dans les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 24,16 dollars l'once et le platine a gagné 0,5% à 938,38 dollars. Le palladium a augmenté de 0,1% à 1240,84 dollars.

* L'argent et le platine se sont dirigés vers leurs meilleures semaines depuis le 14 juillet. Le palladium se prépare à une deuxième baisse hebdomadaire consécutive. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1400 US U Mich Sentiment Final Aug (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; édition par Eileen Soreng)