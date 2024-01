Le prix de l'or était en passe de connaître sa première baisse hebdomadaire en quatre semaines vendredi, alors que les espoirs de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis s'amenuisaient, stimulant le dollar, tandis que les investisseurs se concentraient sur un rapport clé sur l'emploi prévu plus tard dans la journée pour obtenir plus d'indices sur les taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 054,10 dollars l'once, à 0156 GMT. Il a baissé d'environ 0,8% depuis le début de la semaine après trois gains hebdomadaires consécutifs.

* Les contrats à terme sur l'or ont augmenté de 0,2% à 2 053,00 dollars l'once.

* L'indice du dollar se dirigeait vers sa meilleure semaine depuis juillet 2023, rendant le lingot plus cher pour les détenteurs d'autres devises. * La semaine dernière, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont diminué plus que prévu et les employeurs privés ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, ce qui témoigne de la vigueur persistante du marché du travail américain.

* Les responsables de la Réserve fédérale étaient convaincus que l'inflation était sous contrôle, mais ont noté un degré élevé d'incertitude quant aux perspectives de réduction des taux, selon les minutes de la réunion de la Fed des 12 et 13 décembre publiées mercredi.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les participants au marché ont tempéré leurs attentes en matière d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed, estimant à 65 % les chances d'une réduction des taux d'ici mars, contre 90 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

* Les investisseurs attendent maintenant le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu à 1330 GMT, pour obtenir des indications supplémentaires.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,6% à 23,13 dollars l'once, tandis que le platine a glissé de 0,3% à 953,61 dollars.

* Le palladium a augmenté de 0,7% à 1 044,23 dollars après une chute de huit séances.

