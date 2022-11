L'or se dirige vers un gain hebdomadaire en raison de l'espoir d'une Fed dovish.

L'or au comptant a gagné 0,2% à 1 758,41 $ l'once à 0223 GMT, et a augmenté de 0,5% jusqu'à présent cette semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,7 % à 1 758,30 $.

L'argent est resté stable à 21,51 $, mais a augmenté d'environ 3 % pour la semaine.

Une "majorité substantielle" des décideurs de la Fed a convenu qu'il serait "probablement bientôt approprié" de ralentir le rythme des hausses de taux, selon le compte rendu de la réunion des 1er et 2 novembre mercredi.

Cela a mis le dollar sur la voie d'une baisse hebdomadaire, rendant l'or moins cher pour les acheteurs étrangers. [USD/]

Le retracement du dollar a permis à l'or de rester bien soutenu, car "le ralentissement du rythme des perspectives de taux est considéré comme un signe d'apogée de la politique de la fauconnerie afin de dénouer davantage le positionnement baissier du métal jaune accumulé depuis le début de l'année", a déclaré Yeap Jun Rong, stratégiste de marché chez IG.

Mais la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) de décembre sera un événement "boîte noire" étant donné la variation des projections avant et après les récentes données d'inflation américaines plus fraîches que prévu, ce qui rendra l'or sensible aux données à venir, les acheteurs cherchant "une plus grande conviction que les attentes actuelles de hausse des taux sont bien ancrées."

La majorité des traders s'attendent à une hausse des taux de 50 pb lors de la réunion de décembre de la Fed, tandis que les chances d'une hausse de 75 pb ont été évaluées à environ 34,5 %.

Les taux d'intérêt élevés ont freiné le statut traditionnel de l'or en tant que couverture contre une inflation élevée et d'autres incertitudes cette année, car ils se traduisent par un coût d'opportunité plus élevé pour détenir cet actif non productif.

Les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, le SPDR Gold Trust de New York, ont perdu environ 68 tonnes depuis le début de l'année. [GOL/ETF]

Le platine a peu changé à 988,08 $, tandis que le palladium s'est raffermi de 0,2 % à 1 883,40 $.