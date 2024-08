Le prix de l'or a baissé vendredi, les dernières données sur l'emploi ayant apaisé les craintes d'une récession aux États-Unis. Le prix de l'or devrait connaître une baisse hebdomadaire après qu'une vente globale en début de semaine ait entraîné des pertes importantes sur le lingot, alors que les traders attendent de nouveaux indices sur les réductions de taux aux États-Unis.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 2 424,03 dollars l'once, à 1000 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés inchangés à 2 463,10 $.

Le lingot était sur la voie de sa plus grande baisse hebdomadaire depuis le 7 juin. Les prix ont chuté jusqu'à 3% lundi après que les investisseurs aient liquidé leurs positions en tandem avec une vente d'actions plus large.

"Une résurgence de l'appétit pour le risque après la publication de chiffres positifs sur le marché du travail américain et de chiffres plus élevés que prévu sur l'inflation chinoise a contribué à renforcer le dollar et la demande d'actifs liés au risque, dans une dynamique qui pénalise le métal précieux sans rendement", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté après que les données de jeudi aient montré que les demandes d'allocations chômage ont diminué plus que prévu la semaine dernière, suggérant que les craintes d'un effondrement du marché du travail étaient exagérées. Le dollar est resté proche de son plus haut niveau en une semaine, rendant les lingots plus chers.

"On s'attend de plus en plus à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre et l'on sent une certaine frustration sur les marchés qui pensent que l'idée d'une hausse à long terme a dépassé sa date de péremption", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

Les marchés considèrent qu'il y a 100 % de chances que les États-Unis réduisent leurs taux d'intérêt en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Les investisseurs se concentreront sur l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, prévu la semaine prochaine, afin d'obtenir de plus amples informations sur la politique de la Fed.

"Nous pensons que l'or restera en demande dans le contexte des tensions au Moyen-Orient", a déclaré Commerzbank dans une note.

L'argent au comptant a baissé de 0,3% à 27,47 dollars l'once et le platine a augmenté de 0,3% à 928,02 dollars. Les deux métaux étaient sur le point d'enregistrer des pertes hebdomadaires.

Le palladium a gagné 0,4 % à 926,00 $, en passe de réaliser un gain hebdomadaire bien qu'il ait atteint ses plus bas niveaux de 2017 en début de semaine.