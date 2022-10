L'or se dirige vers une chute hebdomadaire alors que de fortes hausses des taux américains se profilent

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 668,46 $ l'once, à 0402 GMT. Les prix ont baissé de 1,6% jusqu'à présent pour la semaine.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1 % à 1 666,80 $.

Le Dollar Index a baissé de 0,2%, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs étrangers. Pendant ce temps, les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont quitté un sommet de 14 ans atteint jeudi. [USD/] [US/]

"L'or est coincé entre ne pas voir de pivot de sitôt mais il y a une lumière au bout du tunnel ici dans le sens où la Fed pourrait faire une pause", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

"À moyen terme, il y a plus de chances que l'or aille plus haut que plus bas. Nous allons voir des résultats négatifs dans les économies mondiales, ce qui pourrait éventuellement faire pencher la balance en faveur d'une réduction des taux."

Les données publiées jeudi ont montré que les prix à la consommation américains ont augmenté plus que prévu en septembre, les loyers ayant connu leur plus forte hausse depuis 1990 et le coût des aliments ayant également augmenté, l'IPC de base ayant bondi de 6,6 % sur une base annuelle.

Les traders s'attendent largement à une quatrième augmentation consécutive de 75 points de base à l'issue de la réunion de la Fed des 1er et 2 novembre.

Bien que traditionnellement considéré comme une couverture contre l'inflation et les troubles économiques, les hausses de taux d'intérêt visant à contrôler la flambée des prix ont réduit l'attrait du lingot puisqu'il ne rapporte aucun intérêt.

Selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao, l'or au comptant semble neutre dans une fourchette de 1 660 à 1 674 dollars l'once, et une fuite pourrait suggérer une direction.

L'argent au comptant a augmenté de 0,6 % à 18,98 $ l'once et devait connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis août.

Le platine a augmenté de 0,5 % à 900,49 $ et le palladium de 0,9 % à 2 125,50 $. Les deux métaux se dirigeaient vers leur première baisse hebdomadaire depuis trois ans.