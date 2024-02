Le prix de l'or est parti pour une deuxième baisse hebdomadaire consécutive vendredi, après que les prix à la consommation américains, étonnamment élevés, aient conduit les traders à réévaluer leurs espoirs de baisse des taux, bien que le lingot ait récupéré une partie des pertes suite à une baisse des dépenses de consommation.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 2 003,95 dollars l'once, à 0222 GMT, mais a perdu près de 1% depuis le début de la semaine.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 016,00 $ l'once.

* Le lingot a augmenté d'environ 0,6% jeudi après que les données du Département du Commerce américain ont montré que les ventes au détail ont chuté de 0,8% le mois dernier, ce qui représente la plus forte baisse depuis février 2023. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,1% des ventes au détail.

* D'autres données ont montré que les demandes initiales de chômage ont diminué de 8 000 pour atteindre 212 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine terminée le 10 février, légèrement en dessous de l'estimation de 220 000. Les prix à l'importation des États-Unis ont connu leur plus forte hausse depuis près de deux ans en janvier, en raison de l'augmentation des coûts du pétrole et d'autres biens.

* Le président de la Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré jeudi que si la banque centrale américaine avait fait beaucoup de progrès pour réduire les pressions inflationnistes, les risques persistants signifiaient qu'il n'était pas encore prêt à appeler à des réductions de taux d'intérêt.

* M. Bostic a indiqué qu'il avait prévu deux baisses pour 2024, ce qui est inférieur à la projection collective de la Fed (dot plot) de trois baisses publiée en décembre. La Fed américaine mettra à jour ces prévisions lors de sa réunion de politique monétaire le mois prochain.

* Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a mis en garde contre un report trop long des réductions de taux, même après que les données aient montré que les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en janvier.

* Les négociants estiment que la première réduction interviendra probablement en juin.

* L'attention se porte maintenant sur les chiffres de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, attendus à 1330 GMT.

* Le platine a baissé de 0,5% à 893,51$/Oz, le palladium est resté stable à 953,68$, tandis que l'argent a augmenté de 0,2% à 22,94$. DATA/EVENTS (GMT) 0700 UK Retail sales Jan 0745 France CPI Jan 1300 US Fed's Barkin speaks -- 1330 US Housing Starts Jan 1330 US PPI Manufacturing Jan 1410 US Fed's Barr speaks -- 1500 US U Mich Sentiment Prelim Feb 1710 US Fed's Daly speaks --