L'or se dirige vers une petite hausse hebdomadaire en raison de l'affaiblissement du dollar

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a maintenu sa position à 1 848,59 $ l'once, à 0102 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont peu changé à 1 846,70 $. Pour la semaine jusqu'à présent, le lingot est en hausse de 0,2 %.

* Le prix de l'or a glissé jeudi, le plan de resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ayant diminué l'attrait du métal, avec une pression supplémentaire due à un rebond des actions. [MKTS/GLOB]

* Le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Fed des 3 et 4 mai publié mercredi a souligné, comme le marché s'y attendait, que la plupart des participants étaient favorables à des hausses supplémentaires des taux de 50 points de base lors des réunions de juin et juillet.

* La hausse des taux d'intérêt américains à court terme et des rendements obligataires augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent rien.

* Le Dollar Index s'est stabilisé après une baisse lors de la session précédente, et était prêt pour une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

* Les rendements du Trésor américain ont été modérés après que l'obligation de référence à 10 ans ait atteint son plus bas niveau en six semaines, les craintes d'inflation continuant à se dissiper alors que les données économiques et les annonces des entreprises indiquent un ralentissement de la croissance. [US/]

* L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 21,95 $ l'once, et a gagné environ 0,9 % depuis le début de la semaine.

* Le platine est resté presque stable à 950,28 $ et a perdu 0,5 % cette semaine.

* Le palladium a baissé de 0,2 % à 2 006,47 $ et devait réaliser un gain hebdomadaire d'environ 2,2 %, le plus important depuis début avril.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0130 Australie Ventes au détail MM Final Apr

1230 US Consommation, ajusté MM Avr

1400 US U Mich Sentiment Final May