Le prix de l'or est en passe de subir une quatrième perte hebdomadaire consécutive. Les récentes données sur l'emploi aux États-Unis et les commentaires optimistes des décideurs de la Réserve fédérale ont renforcé les paris en faveur de taux d'intérêt plus élevés et plus longs, ce qui a pesé sur le lingot non productif.

L'or au comptant était stable à 1 910,20 $ l'once à 0240 GMT, mais en baisse de 0,5% pour la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont peu changé à 1 916,00 $.

Les chiffres de l'emploi privé américain indiquent la force du marché du travail malgré les risques croissants d'une récession due à des taux d'intérêt plus élevés. Les investisseurs attendent maintenant les données de l'emploi non agricole (NFP) de juin pour de nouveaux indices sur la trajectoire de la politique de la Fed.

"Un marché de l'emploi américain résilient et tendu renforce effectivement les arguments en faveur d'une hausse continue du taux d'intérêt de référence de la Fed. Pour l'instant, tout tourne autour des taux d'intérêt et d'un jeu de devinettes sur l'endroit où le taux final sera fixé", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

"Avec des taux d'intérêt américains aussi élevés, l'or a du mal à se maintenir au-dessus des 1 900 dollars à court terme", a ajouté M. Waterer.

Pendant ce temps, la présidente de la Fed Bank of Dallas, Lorie Logan, a déclaré qu'il y avait des raisons d'augmenter les taux d'intérêt lors de la réunion de juin, dans des commentaires qui confirment son opinion selon laquelle d'autres augmentations de taux seront nécessaires pour refroidir une économie encore forte.

Les hausses de taux augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Les participants au marché ont également suivi de près la visite de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen à Pékin, dans un contexte de tensions renouvelées.

"Toute augmentation possible des tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde est susceptible d'altérer le sentiment du marché... (et) pourrait permettre à l'or de bénéficier d'une demande d'achat en tant que valeur refuge", a déclaré M. Waterer.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,4% à 22,6567 dollars l'once, et le platine a perdu 0,3% à 898,83 dollars.

Le palladium a perdu 0,3 % à 1 238,36 $, mais se dirige vers un gain hebdomadaire de 1 %.