Le prix de l'or s'est maintenu lundi après une forte baisse au cours de la session précédente suite à des données sur l'emploi plus élevées que prévu aux États-Unis, les investisseurs attendant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale cette semaine pour obtenir de nouvelles orientations.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 295,29 $ l'once, à partir de 0346 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5% à 2 312,20 dollars.

Le lingot a chuté de 3,5% vendredi dans sa plus grande baisse depuis novembre 2020 après le rapport sur l'emploi américain et les données chinoises montrant que le plus grand consommateur du monde a suspendu ses achats d'or en mai après 18 mois consécutifs d'achat.

"La tendance haussière à moyen terme qui était en place depuis la semaine dernière a maintenant une chance d'être endommagée d'un point de vue technique", a déclaré Kelvin Wong, analyste principal du marché pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

Le rapport sur l'emploi a conduit les traders à modifier une fois de plus leurs attentes quant à la date et à l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Fed. Les chances d'une réduction des taux en septembre sont désormais d'environ 50 %, contre 70 % jeudi dernier.

La Fed ne devrait pas apporter de changement lors de sa réunion de politique générale, mais l'accent sera mis sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et sur les changements apportés aux projections économiques par les décideurs. Les données sur l'inflation américaine sont également attendues mercredi.

"A moins que les prix du dot plot ne commencent à être moins dovish, ce qui signifie que la Fed ne prévoit pas du tout de réduction cette année, vous pourriez radicalement voir une énorme vente d'or parce que cela pourrait pousser les rendements du Trésor américain à 10 ans à la hausse", a déclaré M. Wong. [US/]

Le dollar a atteint son plus haut niveau en une semaine face à ses rivaux, tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis le 3 juin. [USD/] [US/]

L'argent au comptant a augmenté de 0,9% à 29,43 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,8% à 971,10 dollars et le palladium a gagné 1,1% à 922,38 dollars.