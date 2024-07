Le prix de l'or est resté largement inchangé lundi et s'est maintenu au-dessus du seuil clé de 2 400 dollars l'once, les traders attendant les données économiques américaines et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale cette semaine pour clarifier le calendrier des réductions des taux d'intérêt.

L'or au comptant était stable à 2 413,09 $ l'once, à partir de 1044 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1% à 2 418,00 $.

"L'indice des prix à la consommation (IPC) américain inférieur aux attentes, associé au fait que Powell parle d'avoir fait des progrès considérables dans la réduction de l'inflation, a maintenu les prix de l'or près de 2400 dollars l'once, a déclaré Rhona O'Connell, analyste chez StoneX.

Les données publiées la semaine dernière ont renforcé l'idée que la tendance à la désinflation a repris et ont renforcé les espoirs de réduction des taux par la Fed, aidant l'or à atteindre son plus haut niveau depuis le 22 mai jeudi.

Les marchés considèrent qu'il y a 94 % de chances que les taux américains soient réduits en septembre, selon l'outil FedWatch du CME. L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer dans un environnement de taux d'intérêt bas.

Les rendements des obligations américaines à long terme ont augmenté, les investisseurs ayant parié que les chances de victoire du candidat à la présidence Donald Trump s'étaient accrues après la fusillade.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée, et quelques autres responsables s'exprimeront cette semaine. Les données attendues cette semaine comprennent les ventes au détail américaines, la production industrielle pour le mois de juin et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

"Si les ventes au détail sont plus faibles que prévu, cela renforcerait les attentes de réduction des taux et soutiendrait l'or. Les responsables de la Fed devraient être relativement optimistes, mais ils ne manqueront pas de dire qu'ils veulent des tendances appropriées dans les données avant de s'engager dans des réductions", a ajouté M. O'Connell.

Sur le front physique, les analystes d'ANZ ont écrit dans une note que la demande d'or de l'Inde restera probablement forte malgré des prix plus élevés, en raison des prévisions de précipitations supérieures à la moyenne et d'une toile de fond macroéconomique favorable.

L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 30,74 dollars, le platine a baissé de 0,3% à 995,75 dollars et le palladium a baissé de 0,6% à 963,72 dollars.