Le prix de l'or est resté stable mardi, malgré un dollar plus fort et des rendements du Trésor élevés, alors que les investisseurs attendent les minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale américaine pour obtenir plus d'indices sur le calendrier de réduction des taux d'intérêt.

L'or au comptant est resté stable à 2 018,03 dollars l'once, à partir de 0341 GMT. La plupart des marchés américains étaient fermés lundi pour la fête du Président.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 2 029,10 dollars l'once. L'indice du dollar a augmenté de 0,1 % et les rendements des bons du Trésor de référence à 10 ans ont augmenté près de 4 %, ce qui rend le prix de l'or moins attrayant pour les acheteurs étrangers.

"Avec un long week-end aux Etats-Unis et un manque de nouvelles sur le marché, les niveaux de volatilité sont plus faibles dans l'ensemble", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de City Index.

"Je doute que les minutes du FOMC (Federal Open Market Committee) nous apportent beaucoup, car les membres de la Fed ont été très loquaces sur leur position, et la réunion a eu lieu avant les données sur l'inflation de la semaine dernière... cela signifie que l'or pourrait continuer à être un marché technique à court terme."

Le compte rendu de la réunion de janvier de la Fed est attendu mercredi.

Malgré des progrès "remarquables" en matière d'inflation aux États-Unis, la présidente de la Banque fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'il y avait encore du travail à faire pour garantir la stabilité des prix. Un autre responsable de la Fed a également mis en garde contre un report trop long des baisses de taux.

La semaine dernière, les données sur les prix à la consommation et les prix à la production plus élevés que prévu ont réduit à néant les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed en mars.

Les marchés évaluent actuellement à 75 % la probabilité d'une baisse en juin, selon l'outil CME Fed Watch. La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

Le platine au comptant a baissé de 0,6 % à 893,16 dollars l'once, le palladium a baissé de 0,8 % à 946,41 dollars, tandis que l'argent a également baissé de 0,4 % à 22,93 dollars l'once.