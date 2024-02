Le prix de l'or est resté stable mercredi, aidé par un dollar légèrement plus faible, les investisseurs attendant avec impatience le compte rendu de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale américaine, prévu plus tard dans la journée, pour plus de clarté sur la trajectoire de ses taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 2 024,00 dollars l'once, à 01h00 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 035,00 dollars l'once.

* L'indice du dollar a baissé de 0,1%, rendant le lingot à prix vert plus abordable pour les acheteurs étrangers.

* Le compte-rendu de la réunion de janvier de la banque centrale américaine sera publié à 1900 GMT.

* Selon une courte majorité d'économistes interrogés par Reuters, la Fed abaissera probablement le taux des fonds fédéraux en juin. Le risque le plus important est que la première baisse de taux ait lieu plus tard que prévu plutôt qu'avant.

* Malgré des progrès "remarquables" en matière d'inflation aux États-Unis, la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'il y avait encore du travail à faire pour assurer la stabilité des prix.

* Dans le même temps, un autre responsable de la Fed a mis en garde contre un report trop long des baisses de taux.

* La semaine dernière, les données sur les prix à la consommation et les prix à la production aux États-Unis, plus élevés que prévu, ont réduit à néant les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en mars.

* Les marchés évaluent actuellement à 77 % la probabilité d'une baisse des taux en juin, selon l'outil CME Fed Watch.

* La baisse des taux d'intérêt renforce l'intérêt de détenir des lingots qui ne rapportent pas d'argent.

* Le platine était en hausse de 0,1% à 901,50 dollars l'once, le palladium a augmenté de 0,2% à 977,05 dollars, tandis que l'argent était en baisse de 0,1% à 22,97 dollars l'once. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1500 EU Consumer Confid. Flash Fév 1900 Le Comité fédéral de l'open market américain publie les minutes de sa réunion des 30 et 31 janvier (Rapport de Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Editing par Rashmi Aich)