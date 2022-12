L'or se maintient dans la fourchette alors que l'attention se porte sur les données relatives à l'inflation.

L'or au comptant a peu changé à 1 792,80 $ l'once à 0238 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,4% à 1 801,80 $.

L'attention des investisseurs se tourne vers les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) prévues à 1330 GMT, pour des indices sur l'inflation.

"L'or sera stimulé si les données indiquent que l'inflation s'est un peu calmée, ce qui pourrait susciter des attentes quant à un ralentissement des hausses de taux par la Fed", a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central basé à Singapour.

Les prix des lingots ont baissé de plus de 1 % au cours de la session précédente après que les données économiques américaines ont souligné que l'économie du pays a rebondi plus rapidement que prévu, ce qui a stimulé le dollar et a potentiellement mis la Fed sur la voie d'un ralentissement de la lutte contre l'inflation.

Les données de jeudi ont montré que les nouvelles demandes d'allocations chômage ont augmenté moins que prévu la semaine dernière aux États-Unis, tandis que l'économie a rebondi plus rapidement au troisième trimestre, avec une hausse de 3,2 % contre 2,9 % estimés précédemment.

"Le marché est dans un ton de digestion après les données d'hier. Nous avons vu un mouvement fort à une nouvelle qui n'était pas particulièrement spectaculaire en raison de la faible liquidité du marché avant les vacances de Noël", a déclaré Ilya Spivak, responsable du macro global chez Tastytlive.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation et les incertitudes économiques, les taux d'intérêt augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots puisqu'il ne rapporte aucun intérêt.

Je pense que les prix de l'or seront moins volatils l'année prochaine et je m'attends à ce qu'ils reprennent une tendance à la hausse avec une récession probable en ligne de mire, a ajouté M. Lan.

Entre-temps, le principal consommateur d'or, la Chine, a signalé 3 761 nouvelles infections symptomatiques de COVID-19 le 22 décembre, contre 3 030 le jour précédent.

L'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 23,63 $, le platine de 0,3 % à 980,01 $ et le palladium de 0,2 % à 1 683,21 $.