L'or se maintient dans une fourchette étroite alors que le dollar recule de ses sommets

L'or au comptant était en hausse de 0,3% à 1 829,39 $ l'once à 1021 GMT, se négociant dans une fourchette étroite de 10 $. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,8 % à 1 828 $.

"L'or se comporte moins comme une flèche et plus comme une plume. Il dérive un peu par-ci, un peu par-là sur les vents qui animent les marchés", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

Le dollar est en baisse ce matin et les rendements du Trésor américain inférieurs à 3 % ont donné un peu d'élan à l'or, a dit Norman, ajoutant que "c'est un mouvement encourageant mais qui ne confirme pas un changement de sentiment." [US/]

Le prix de l'or a chuté jusqu'à 1 786,60 $ l'once lundi, sous la pression d'un dollar vigoureux, mais le lingot s'est depuis redressé, le billet vert ayant reculé par rapport aux sommets atteints en deux décennies. [USD/]

Reflétant le sentiment des investisseurs à l'égard de l'or, les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, SPDR Gold Trust, ont prolongé leur baisse et sont à leur plus bas niveau depuis début mars. [GOL/ETF]

Le lingot a été mis sous pression par la progression du dollar et par la hausse des rendements du Trésor dans l'espoir d'une accélération des hausses de taux aux États-Unis, ce qui a découragé les investissements dans l'or, qui ne porte pas d'intérêt. [US/]

Dans les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,8 % à 21,77 $ l'once, s'éloignant davantage de son niveau le plus faible depuis juillet 2020 atteint vendredi.

"Il est probable que l'argent reste également sous un nuage", a déclaré Rhona O'Connell, analyste chez StoneX, dans une note, ajoutant que l'argent peut être vulnérable à des mouvements très brusques, en particulier lorsqu'un rallye de couverture de positions courtes est impliqué.

Le platine a augmenté de 0,5 % à 950,33 $ et le palladium a gagné 0,2 % à 2 029,73 $.