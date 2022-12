L'or se maintient dans une fourchette étroite alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices.

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 811,20 $ l'once à 0248 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 1 818,90 $.

L'or connaît une action limitée des prix car l'activité commerciale est faible avant les vacances du Nouvel An et il n'y a pas de données économiques majeures prévues cette semaine, a déclaré Hareesh V., responsable de la recherche sur les matières premières chez Geojit Financial Services.

Le Dollar Index a légèrement augmenté de 0,1 %, ce qui a rendu l'or plus cher pour les acheteurs étrangers, tandis que les rendements de référence à 10 ans ont diminué par rapport aux sommets de plus d'un mois atteints lors de la session précédente. [USD/] [US/]

L'or a augmenté de près de 200 $ depuis son plus bas niveau en plus de deux ans à la fin du mois de septembre, l'attrait du dollar ayant été affaibli par les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale américaine ralentirait le rythme de ses hausses de taux d'intérêt.

La Fed a ralenti le rythme de ses hausses de taux à 50 points de base (pb) en décembre après quatre hausses consécutives de 75 pb chacune. Toutefois, le président de la Fed, Jerome Powell, a prévenu que la Fed relèverait encore les taux l'année prochaine.

Des taux plus élevés ont tendance à augmenter le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent aucun intérêt.

La performance du dollar, les données sur l'inflation, la trajectoire de hausse des taux de la Fed, les développements en Chine et les tensions géopolitiques seront les principaux facteurs influençant les prix de l'or en 2023, a ajouté Hareesh.

"L'assouplissement des restrictions en Chine serait positif pour les métaux industriels sur les attentes d'une augmentation de la demande."

Lundi, le principal consommateur d'or, la Chine, a supprimé sa règle de quarantaine COVID-19 pour les voyageurs entrants, une étape importante vers l'assouplissement des mesures de restriction à ses frontières, qui sont en grande partie fermées depuis 2020.

Dans les autres métaux précieux, l'argent au comptant a perdu 0,3 % à 23,98 $ et le platine a glissé de 0,4 % à 1 015,67 $. Le palladium a baissé de 0,4 % à 1 821,38 $.