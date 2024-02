Les prix de l'or sont restés dans une fourchette étroite mardi, les investisseurs s'abstenant de faire des paris importants avant la publication d'un rapport sur l'inflation américaine qui pourrait donner une nouvelle perspective sur la date et l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 2 020,28 dollars l'once (Oz), à 01h34 GMT, se négociant dans une fourchette étroite de 3 dollars.

* Les contrats à terme sur l'or américain étaient presque inchangés à 2 033,90 dollars l'once.

* Le volume des échanges devrait être faible, les marchés en Chine et à Hong Kong étant fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire.

* Le lingot a clôturé en baisse de 0,2 % lundi, après avoir brièvement chuté à son plus bas niveau en deux semaines, à 2 011,72 dollars l'once.

* Tous les regards étaient tournés vers les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée. Les Américains ont fait état de perspectives d'inflation relativement stables au début de l'année, selon une enquête de la Fed de New York.

* Selon un sondage Reuters, les économistes de Wall Street s'attendent à ce que l'IPC en glissement annuel augmente de 2,9 %, contre 3,4 % le mois précédent. L'IPC de base devrait également ralentir sa croissance en glissement annuel en janvier à 3,7 %, contre 3,9 % le mois précédent.

* Les traders considèrent qu'il y a environ 62% de chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt en mai, selon l'application de probabilité de taux d'intérêt de LSEG, IRPR.

* Le platine est resté stable à 888,88 dollars l'once, le palladium a augmenté de 0,3% à 894,38 dollars et l'argent est resté stable à 22,70 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Taux de chômage au Royaume-Uni Déc 0700 Nombre de demandeurs d'emploi au Royaume-Uni Jan 1000 Allemagne ZEW Sentiment économique Fév 1330 Indice des prix à la consommation aux États-Unis Jan (rapporté par Harshit Verma à Bengaluru ; édité par Subhranshu Sahu)