L'or se maintient en dessous de ses récents sommets alors que les paris sur la hausse des taux pèsent sur lui

Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi, soutenu par un léger repli des rendements du Trésor américain, bien que les perspectives du lingot restent vulnérables aux hausses agressives des taux d'intérêt par les banques centrales.

Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi, soutenu par un léger repli du dollar américain et des rendements du Trésor, bien que les perspectives du lingot restent vulnérables aux hausses agressives des taux d'intérêt par les principales banques centrales. L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 854,83 $ l'once, à 0554 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,4% à 1 857,60 $. L'or se négociait toujours en dessous des sommets de près d'un mois de la semaine dernière, les prix ayant chuté d'environ 1 % vendredi après que des données aient montré que les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en mai. La Réserve fédérale américaine est sur la voie d'une hausse des taux d'intérêt d'un demi-point lors des réunions de politique générale de juin et de juillet, et le rapport sur l'emploi de vendredi a soulevé la possibilité d'aller encore plus loin. "Après le récent rapport sur l'emploi aux États-Unis, les participants au marché continueront d'être très sensibles à tout indice sur les perspectives politiques des banques centrales, avec les orientations de la RBA et de la BCE à surveiller cette semaine, ainsi que les données clés de l'IPC américain", a déclaré Yeap Jun Rong, stratégiste de marché chez IG. Les données de l'IPC américain de ce vendredi seront le prochain point de mire pour de nouveaux signaux sur la trajectoire de resserrement de la Fed. Les investisseurs ont également augmenté leurs paris sur les hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne cette année, et ont prévu une hausse plus importante de 50 points de base lors de l'une des réunions politiques de la banque d'ici octobre. Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention d'or, qui ne rapporte aucun intérêt, tandis que le métal précieux est également considéré comme une protection contre l'inflation. "L'or bénéficie du conflit entre la Russie et l'Ukraine et de la politique chinoise de zéro COVID, qui ont entraîné une augmentation des incertitudes géopolitiques, des préoccupations liées à l'inflation et des craintes de récession, alors que les banques centrales cherchent à augmenter les taux pour refroidir la demande et juguler l'inflation", a déclaré Fitch Group dans une note datée de vendredi. Ailleurs, l'argent a grimpé de 1,4 % à 22,22 $ l'once et le palladium s'échangeait à 2 028,81 $. Le prix du platine se situait autour de 1 019,75 $ l'once, après avoir atteint vendredi son plus haut niveau depuis fin mars à 1 032,50 $. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; édition de Rashmi Aich et Sherry Jacob-Phillips)