L'or se maintient en équilibre alors que les marchés observent la crise ukrainienne et l'orientation de la politique de la Fed.

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 939,93 $ l'once, à 5 h 17 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,2 % à 1 941,10 $.

"La guerre a traîné pendant longtemps et la résolution semble proche et les gens regardent ce dont la Fed est venue parler maintenant - ils veulent réellement s'attaquer à l'inflation élevée, ce qui signifie que le taux d'intérêt va augmenter assez rapidement cette année .... Le marché essaie donc de digérer ce qui sera le plus urgent à l'avenir", a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central.

"Les prix de l'or sont en fait dans une fourchette depuis un moment, nous avons vu le support à 1 917 $ et la résistance à 1 950 $."

Les investisseurs ont continué à évaluer les perspectives des taux d'intérêt américains et attendent les données clés des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis, une mesure de la santé économique du pays, prévues à 1230 GMT.

La menace du président russe Vladimir Poutine de convertir certaines ventes de gaz en roubles a fait grimper en flèche les contrats à terme européens, qui craignent que cette mesure n'exacerbe la pénurie d'énergie et ne bloque des transactions qui se chiffrent en centaines de millions de dollars chaque jour.

Les prix de l'or ont atteint des niveaux presque record au début du mois, mais ont ensuite connu une baisse constante avant une réunion clé de la banque centrale américaine la semaine dernière. Depuis, il s'est installé dans une fourchette plus stable.

Les rendements de l'indice de référence du Trésor américain à 10 ans ont atteint mercredi leur plus haut niveau en près de trois ans, augmentant le coût d'opportunité de la détention de lingots à rendement nul.

Les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, SPDR Gold Trust, ont augmenté de 0,4 % pour atteindre 1 087,66 tonnes mercredi - leur plus haut niveau depuis le 26 février 2021.

Dans les autres métaux, l'argent au comptant était en baisse de 0,3 % à 24,99 $ l'once, le platine a perdu 0,6 % à 1 013,57 $ et le palladium a augmenté de 0,6 % à 2 527,17 $.