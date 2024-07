Le prix de l'or est resté stable jeudi, après avoir atteint un pic record lors de la session précédente, en raison des attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt américains en septembre.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a peu changé à 2 459,47 dollars l'once, à 0051 GMT. Les prix ont atteint un record historique de 2 483,60 $ mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 462,50 $.

* Les hauts responsables de la Réserve fédérale ont déclaré mercredi que la banque centrale américaine était "plus proche" d'une réduction des taux d'intérêt compte tenu de l'amélioration de la trajectoire de l'inflation et d'un marché du travail plus équilibré, des remarques qui ont préparé le terrain pour une première réduction des coûts d'emprunt en septembre.

* Les marchés s'attendent à une réduction de 25 points de base (pb) lors de la réunion de septembre de la Fed, selon l'outil FedWatch du CME. La baisse des taux d'intérêt exerce une pression sur le dollar et les rendements obligataires, ce qui accroît l'attrait des lingots à faible rendement.

* L'activité économique américaine s'est développée à un rythme léger à modeste de fin mai à début juillet, les entreprises s'attendant à un ralentissement de la croissance à l'avenir, selon une enquête de la Fed.

* Pendant ce temps, la Banque centrale européenne est presque certaine de maintenir les taux d'intérêt inchangés jeudi, tout en signalant que sa prochaine action sera une réduction, même si cette orientation est susceptible d'être vague et de comporter des mises en garde.

* L'argent a augmenté de 0,1% à 30,33 dollars l'once, le platine s'est maintenu à 994,40 dollars et le palladium a gagné 0,8% à 958,99 dollars.

