Les prix de l'or sont restés stables mardi, soutenus par la baisse des rendements du Trésor américain, après avoir atteint un niveau record lors de la session précédente en raison des attentes croissantes concernant la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine pour la première fois en juin.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté inchangé à 2 250,26 dollars l'once, à 0059 GMT, après avoir atteint un record historique de 2 265,49 dollars lundi.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,6% à 2 270,70 dollars l'once.

* Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont baissé, augmentant l'attrait de l'or à rendement nul.

* L'industrie manufacturière américaine a progressé pour la première fois depuis un an et demi en mars, la production ayant fortement rebondi et les nouvelles commandes ayant augmenté, mais l'emploi dans les usines est resté modéré et les prix des intrants ont augmenté.

* La Banque fédérale de réserve de New York a déclaré lundi que les pressions inflationnistes sous-jacentes se sont affaiblies en février.

* L'activité industrielle dans de nombreuses économies asiatiques s'est affaiblie en mars, mais il y a eu quelques signes plus positifs en Chine et en Corée du Sud, selon des enquêtes et des données.

* La banque centrale australienne a l'intention de changer la manière dont elle fournit des liquidités au système bancaire, en passant à un système qui fournit des liquidités abondantes par le biais d'opérations régulières sur le marché monétaire.

* Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs évaluent à 57 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux d'intérêt en juin. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 25,17 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,2 % pour atteindre 903,50 dollars et le palladium a gagné 0,4 % pour atteindre 1 000,09 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 US Factory Orders MM Feb. 0200 US JOLTS Job Openings Feb. TBA US U.S. Auto sales March