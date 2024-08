Le prix de l'or est resté stable vendredi, après avoir augmenté de plus de 1 % au cours de la séance précédente, les tensions géopolitiques persistantes et l'optimisme concernant les réductions des taux d'intérêt américains ayant soutenu le lingot.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 2 426,00 $ l'once, à 2 h 03 GMT, après avoir enregistré sa meilleure journée depuis le 16 juillet jeudi.

* Le lingot, cependant, s'est dirigé vers une baisse hebdomadaire et a perdu jusqu'à 3% depuis le début de la semaine, après que les investisseurs aient liquidé leurs positions en tandem avec un effondrement plus large des actions.

* Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 465,30 dollars.

* Les décideurs de la Réserve fédérale sont de plus en plus convaincus que l'inflation se ralentit suffisamment pour permettre des réductions de taux d'intérêt, et ils prendront leurs repères sur l'ampleur et le calendrier de ces réductions de taux non pas à partir des turbulences du marché boursier, mais à partir des données économiques, selon un message commun de trois banquiers centraux américains ce jeudi.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à 55 % la probabilité d'une réduction de 50 points de base en septembre, et prévoient une réduction supplémentaire en décembre.

* L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer dans un environnement de faibles taux d'intérêt.

* Les données de jeudi ont montré que les demandes initiales d'allocations de chômage ont diminué de 17 000 pour atteindre 233 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine terminée le 3 août, la plus forte baisse depuis environ 11 mois, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur 240 000.

* L'assassinat de membres importants des groupes militants du Hamas et du Hezbollah la semaine dernière a soulevé la possibilité de frappes de représailles de l'Iran à l'encontre d'Israël.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 27,65 dollars l'once et le platine de 1,1 % à 940,80 dollars. Les deux métaux étaient sur le point de subir des pertes hebdomadaires.

* Le palladium a gagné 0,61% à 928,264 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine PPI YY Juillet 0130 Chine CPI YY Juillet 0600 Allemagne HICP Final YY Juillet (Rapport par Daksh Grover à Bengaluru ; Édition par Sherry Jacob-Phillips)