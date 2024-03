Le prix de l'or s'est stabilisé près d'un pic de trois mois mardi, soutenu par la faiblesse des dépenses manufacturières et de construction aux États-Unis, alors que les investisseurs attendent le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et des données clés sur l'emploi plus tard dans la semaine.

L'or au comptant est resté stable à 2 114,59 $ l'once, à 0423 GMT, oscillant autour des niveaux de lundi de 211,69 $ qui ont marqué son point le plus élevé depuis le 4 décembre. Pendant ce temps, les contrats à terme sur l'or américain ont légèrement baissé de 0,2 % à 2 121,60 $.

Le prix de référence de l'or à Londres a atteint un record historique de 2 098,05 $ l'once troy lors d'une vente aux enchères dans l'après-midi de lundi.

"Ce rallye de l'or a été déclenché par les données américaines plus faibles que prévu et le recul des taux réels... mais il y a eu une tendance générale à acheter les creux et un sentiment sous-jacent positif des investisseurs envers l'or qui a également rendu le marché vulnérable à la hausse", a déclaré Joni Teves, stratège d'UBS.

Les données de la semaine dernière ont montré un nouveau déclin de l'industrie manufacturière américaine en février, ainsi qu'un relâchement progressif de l'inflation, tandis que le moral des consommateurs restait faible.

Par ailleurs, Raphael Bostic, directeur de la Fed, a déclaré lundi que la banque ne subissait aucune pression pour réduire les taux de manière urgente, soulignant la "prospérité" de l'économie et du marché de l'emploi.

Le marché se concentre désormais sur le témoignage du président de la Fed, M. Powell, devant le Congrès mercredi et jeudi, dans une semaine riche en données sur l'emploi, alors que les investisseurs recherchent davantage d'indices sur la santé de l'économie américaine et le calendrier potentiel des réductions de taux de la banque centrale.

La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots qui ne rapportent pas d'argent.

Le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, le SPDR Gold Trust, détenait au 4 mars des actifs en baisse de 10 % par rapport à l'année précédente.

"Même si les ETF aurifères ont continué à vendre, le rythme des ventes a été raisonnablement mesuré, ce qui suggère qu'il s'agit de modifications de la composition du portefeuille des investisseurs plutôt que d'une perte de confiance des investisseurs dans l'or", a déclaré M. Teves d'UBS.

Le platine au comptant a baissé de 0,7 % à 890,95 dollars l'once, et le palladium a chuté de plus de 1 % à 950,13 dollars.

"Le platine devrait retrouver son lustre dans un contexte de substitution du platine au palladium et de fortes ventes d'automobiles", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

L'argent au comptant a baissé de 0,8% à 23,71 dollars.