L'or est resté proche de ses plus bas niveaux depuis quatre mois, alors que les traders attendaient les chiffres clés de l'inflation américaine plus tard dans la journée, après une série de données solides et des commentaires optimistes de la part des responsables de la Réserve fédérale, ce qui a augmenté les paris sur de nouvelles hausses de taux d'intérêt.

L'or au comptant était stable à 1 907,78 $ l'once à 3h16 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 915,80 $.

Un dollar plus fort, ainsi que la possibilité d'une récession étant faible, a pesé sur l'or, a déclaré Brian Lan, du négociant de Singapour GoldSilver Central.

L'indice du dollar s'est maintenu près d'un sommet de deux semaines atteint lors de la session précédente, ce qui rend l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Les données de la semaine ont dépeint une économie américaine résiliente, atténuant les craintes d'une récession imminente mais renforçant les attentes de la Fed de rester ferme.

Les lingots ont tendance à s'apprécier en période d'incertitude économique ou financière, mais la hausse des taux d'intérêt atténue l'attrait de l'or sans rendement.

Lors d'une réunion de la banque centrale à Madrid jeudi, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale était susceptible de relever les taux au moins deux fois de plus d'ici la fin de l'année.

Les investisseurs considèrent désormais qu'il y a 87 % de chances qu'une hausse de 25 points de base (pb) ait lieu en juillet, selon l'outil Fedwatch de CME.

Le lingot était également en route vers sa première chute trimestrielle en trois ans, en baisse de 3,1 % jusqu'à présent. La banque centrale a relevé ses taux de 25 points de base à trois reprises cette année, après une pause en juin.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement baissé par rapport à leur plus haut niveau de trois mois atteint jeudi. Une hausse des rendements du Trésor rend l'or moins attrayant en augmentant le coût d'opportunité de sa détention.

Les participants au marché attendent les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de mai, les PCE de base étant attendues à 4,7 % en glissement annuel, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed.

Pourtant, l'or pourrait être performant à long terme, car "nous sommes presque à la fin de la hausse des taux d'intérêt de la Fed, ce qui soutient les prix de l'or... et nous ne pensons pas que l'économie continuera à être forte, malgré la hausse des actions", a souligné M. Lan.

L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % à 22,59 dollars l'once, le platine a gagné 0,7 % à 900,22 dollars, tandis que le palladium a augmenté de 0,8 % à 1 239,00 dollars. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Janane Venkatraman)