L'or s'est maintenu près de ses plus bas niveaux en trois mois mercredi, après que les fortes lectures économiques américaines aient compensé le statut traditionnel de valeur refuge du lingot, tandis que les traders se sont positionnés pour le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et d'autres données pour obtenir des indices sur les hausses de taux.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 915,22 $ l'once à 0346 GMT, se rapprochant de son niveau le plus bas depuis le 16 mars à 1 910 $. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 924,10 $.

"Les données économiques solides (aux États-Unis) ont renforcé le dollar pour renvoyer l'or vers son plus bas niveau de juin dans la nuit, a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index, ajoutant que le lingot semblait être techniquement orienté avec des baissiers prenant des bénéfices.

Les données de mardi indiquant que l'économie reste sur des bases solides pourraient conduire à de nouvelles hausses de taux de la Fed pour réduire l'inflation.

Les investisseurs s'attendent à 77 % de chances d'une hausse des taux en juillet, avec des réductions de taux à partir de mars 2024, selon l'outil Fedwatch du CME, la plupart des grandes banques américaines s'attendant à une hausse des taux de 25 points de base.

Les taux d'intérêt élevés découragent l'investissement dans l'or sans rendement.

La Fed publiera le compte rendu de sa réunion des 13 et 14 juin le 5 juillet, et tiendra son comité fédéral de l'open market (FOMC) sur les taux d'intérêt les 25 et 26 juillet.

Les investisseurs suivront avec attention les données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de mai, publiées jeudi, et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage pour la semaine qui s'est achevée le 23 juin.

L'or pourrait ne pas connaître de grands mouvements après les données PCE, à moins que l'IPC n'augmente fortement ou ne chute soudainement, a souligné M. Simpson, notant que la Fed pourrait maintenir un discours hawkish pour maîtriser l'inflation puisqu'elle reste bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

M. Powell s'exprimera lors d'un panel politique mercredi avant le Forum de la Banque centrale européenne sur les banques centrales à Sintra, aux côtés d'Andrew Bailey de la Banque d'Angleterre, de Christine Lagarde de la Banque centrale européenne et de Kazuo Ueda de la Banque du Japon.

Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises les plus consommatrices d'or ont chuté de 18,8 % en glissement annuel au cours des cinq premiers mois de 2023, renforçant les attentes du marché quant à un soutien politique supplémentaire au cours des prochains mois.

L'argent au comptant a baissé de 0,1 % à 22,87 $ l'once, le platine a baissé de 0,8 % tandis que le palladium a baissé de près de 1 % à 1 283,06 $.