L'or est resté stable mercredi avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et d'autres données économiques, avec un dollar plus ferme qui maintient les prix sous contrôle.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 926,52 $ l'once à 0034 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 934,30 $.

* L'indice du dollar est resté ferme, rendant le lingot moins attractif pour les acheteurs étrangers.

* Les investisseurs attendront le compte-rendu de la réunion du FOMC des 13 et 14 juin, au cours de laquelle la banque centrale a maintenu les taux à 5 %-5,25 % et a signalé la nécessité de procéder à au moins deux autres hausses de taux d'intérêt d'un quart de point avant la fin de l'année.

* Les taux d'intérêt élevés découragent l'investissement dans l'or sans rendement, qui est considéré comme un investissement sûr dans un contexte d'incertitude économique.

* Les principales banques centrales du monde ont procédé en juin au plus grand nombre de relèvements mensuels des taux d'intérêt depuis le début de l'année, surprenant les marchés et annonçant un nouveau resserrement, alors que les responsables politiques s'efforcent de prendre le dessus dans la lutte contre l'inflation.

* L'indicateur économique asiatique le plus important d'un calendrier chargé mercredi sera l'indice des directeurs d'achat de services de la Chine pour juin, qui survient dans le contexte de la dernière montée des tensions entre les États-Unis et la Chine.

* Les entreprises touchées par la décision de la Chine de restreindre les exportations de deux métaux largement utilisés dans les semi-conducteurs et les véhicules électriques se sont empressées de s'approvisionner mardi, alors que certains fournisseurs de l'industrie craignaient que des restrictions sur les exportations de terres rares ne soient imposées.

* L'argent a augmenté de 0,2% à 22,9876 dollars l'once, le platine a grimpé de 0,3% à 917,71 dollars et le palladium a ajouté 0,7% à 1 251,94 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0145 Chine Caixin Services PMI Juin 0750 France S&P Global Serv PMI Juin 0800 UE S&P Global Comp Final PMI Juin 0830 UK Composite PMI Final Juin 1400 US Factory Orders MM May 1800 US Federal Open Market Committee publie les minutes de sa réunion des 13-14 juin (Rapport par Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Editing by Krishna Chandra Eluri)