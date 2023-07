Le prix de l'or est resté stable jeudi après avoir progressé de plus de 1 % lors de la session précédente, les données sur l'inflation aux États-Unis ayant suscité l'espoir que la Réserve fédérale cesserait bientôt de resserrer sa politique monétaire.

* L'or au comptant était presque inchangé à 1 957,48 $ l'once à 0039 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 962,30 $.

* Les prix à la consommation américains ont augmenté modestement en juin et ont enregistré leur plus faible augmentation annuelle en plus de deux ans, l'inflation continuant à diminuer, mais probablement pas assez rapidement pour décourager la Fed de recommencer à augmenter les taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

* L'or est utilisé comme un investissement sûr en période d'incertitude politique et financière, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Le voyage de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen en Chine a fait naître à Pékin l'espoir d'un assouplissement des droits de douane imposés par Trump sur les importations chinoises, alors qu'elle s'efforce d'apaiser les relations entre les deux pays.

* Le Shanghai Futures Exchange (ShFE) cherche à étendre son réseau d'entreposage de matières premières en dehors de la Chine et examine les systèmes et les réglementations du secteur à l'étranger, ont déclaré à Reuters trois sources ayant une connaissance directe de la question.

* L'Inde a entre-temps restreint les importations de bijoux en or, le deuxième consommateur mondial de métal précieux tentant de combler les lacunes de sa politique commerciale.

* Le SPDR Gold Trust GLD, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,03% à 914,66 tonnes mercredi, contre 914,95 tonnes mardi.

* L'argent a peu varié à 24,1255 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,6% à 951,93 dollars et le palladium a augmenté de 0,3% à 1 287,09 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0300 Chine Exportations, Importations YY Juin 0300 Chine Balance Commerciale Juin 0600 UK PIB Estimation MM, YY Mai 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US PPI Machine Manuf'ing Juin (Reporting by Arundhati Sarkar in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)