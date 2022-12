L'or se négocie dans une fourchette étroite alors que les investisseurs attendent de nouvelles indications de la Fed.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 773,17 $ l'once, à 0247 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 1 785,50 $.

Le Dollar Index a légèrement baissé de 0,1%. Un dollar plus faible rend le lingot plus attrayant pour les acheteurs étrangers.

"L'influence clé sur le prix de l'or est le sentiment du dollar. La réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) de la semaine prochaine déterminera l'orientation finale de ce sentiment", a déclaré Michael Langford, directeur de la société de conseil aux entreprises AirGuide.

"Au cours des prochaines séances de négociation, l'or présente plus de risques de baisse que de hausse, avant la réunion du FOMC."

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent actuellement à 91 % la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base (pb) lors de la réunion de décembre.

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de novembre seront publiées le 13 décembre et la dernière réunion de la Fed de 2022 est prévue les 13 et 14 décembre.

Les taux d'intérêt élevés ont pesé sur le statut traditionnel de l'or en tant que couverture contre l'inflation et d'autres incertitudes cette année, car ils se traduisent par un coût d'opportunité plus élevé pour détenir le métal non productif.

"L'or reste confortablement sous le niveau de 1 800 $ et semble susceptible de se consolider plus près de la région de 1 760 $", a déclaré Edward Moya, analyste principal chez OANDA, dans une note.

L'argent au comptant a légèrement augmenté de 0,2 % à 22,21 $.

Le platine a augmenté de 0,1 % à 990,00 $ et le palladium de 0,4 % à 1 855,15 $.

"Nous voyons le platine surpasser le palladium car la demande de ce métal précieux est stimulée par les secteurs de la bijouterie et de l'industrie. En outre, la normalisation de la chaîne d'approvisionnement devrait entraîner une croissance de la demande de catalyseurs automobiles", a déclaré ANZ dans une note.