L'or est resté près de son plus bas niveau en deux mois mercredi, s'échangeant sous le niveau clé de 2000 dollars l'once, après qu'un rapport sur l'inflation américaine plus fort que prévu ait atténué les attentes d'une réduction de plus de trois quarts de point des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 991,09 dollars l'once (Oz), à 0146 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 13 décembre mardi. Le lingot a chuté d'environ 1,4% mardi dans sa plus grande baisse quotidienne depuis le 4 décembre.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 003,60 dollars l'once.

* Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, en raison de l'augmentation des coûts du logement et des soins de santé.

* Les décideurs de la Fed attendront probablement jusqu'en juin avant de réduire les taux d'intérêt, ont parié les traders après les données de l'IPC américain. Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* L'indice du dollar américain est resté proche d'un pic de trois mois, tandis que les rendements du Trésor à 10 ans étaient proches d'un plus haut de deux mois et demi.

* Les indices boursiers mondiaux ont chuté mardi, les trois principaux indices boursiers américains perdant chacun plus de 1 %.

* Les marchés monétaires ont pris en compte environ trois réductions de taux d'un quart de point cette année, contre quatre réductions avant les données sur l'inflation. Ceci est en ligne avec les prévisions de taux de la Fed, ou ce que l'on appelle le "dot plot" publié en décembre.

* La première baisse de taux de la Fed est désormais attendue en juin, avec une probabilité de 75 %.

* Le volume des transactions devrait être faible, les marchés chinois étant fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire.

* Les investisseurs se concentreront désormais sur les ventes au détail aux États-Unis, prévues jeudi, et sur l'indice des prix à la production (IPP), prévu vendredi. Au moins cinq responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine.

* Le platine a baissé de 0,1% à 870,81$/Oz, le palladium a baissé de 0,5% à 859,49$, et l'argent a baissé de 0,2% à 22,03$. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0630 India WPI Inflation Jan 0700 UK CPI Jan 0700 UK PPI Jan 1000 Euro Zone Industrial Production Dec 1000 Euro Zone GDP Flash Estimate Q4 1430 US Fed's Goolsbee speaks -- 2100 US Fed's Barr speaks -- 2350 Japan GDP Q4 (Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)