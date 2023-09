Le prix de l'or s'est raffermi vendredi, mais devrait connaître une baisse hebdomadaire en raison de la fermeté du dollar et des rendements du Trésor, alors que les données économiques américaines solides font craindre que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 1 922,87 $ l'once, à 1 h 16 GMT, mais il devrait connaître une baisse hebdomadaire de 0,8 %. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 1 946,90 $.

* Le dollar s'est dirigé vers sa plus longue série de gains hebdomadaires en neuf ans, soutenu par une série de données économiques américaines résistantes.

* Les nouvelles demandes d'allocations de chômage ont chuté de manière inattendue la semaine dernière, atteignant leur plus bas niveau depuis février, selon les données publiées jeudi.

* Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé jeudi, la hausse consécutive à la publication des chiffres de l'emploi s'étant avérée de courte durée, les investisseurs scrutant les commentaires d'une série de responsables de la Fed.

* Le président de la Fed de New York, John Williams, a gardé ses options ouvertes sur la future politique des taux d'intérêt américains, reconnaissant la baisse de l'inflation et une économie mieux équilibrée, ce qui suggère qu'il n'y a pas d'urgence pour une augmentation des taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

* Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il était possible, mais pas garanti, de mettre l'économie sur la "voie dorée", c'est-à-dire de réduire l'inflation tout en évitant la récession.

* Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, a déclaré qu'il pourrait être approprié de ne pas augmenter les taux d'intérêt en septembre, mais qu'un resserrement de la politique monétaire sera probablement nécessaire pour ramener l'inflation à 2 % en temps voulu.

* La Chine détenait 69,62 millions d'onces d'or fin à la fin du mois d'août, contre 68,69 millions d'onces à la fin du mois de juillet.

* Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 23,01 dollars l'once et le platine a gagné 0,3% à 906,14 dollars. Cependant, les deux ont connu leur pire semaine depuis le 23 juin.

* Le palladium a augmenté de 0,2 % à 1 214,83 $, mais est en route pour sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1600 La Réserve fédérale publie les comptes financiers trimestriels des États-Unis (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)