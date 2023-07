Le prix de l'or a légèrement augmenté au début de l'Asie lundi, après que les données sur l'emploi américain de la semaine dernière aient jeté des doutes sur la force du marché du travail, incitant les investisseurs à être plus sceptiques quant à la trajectoire de la Réserve fédérale en matière de hausse des taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 925,49 dollars l'once à 0104 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1% à 1 931,00 $ l'once.

* Le rapport sur l'emploi du Département du Travail, très suivi, a montré que l'économie américaine a créé le plus petit nombre d'emplois en 2 ans et demi en juin, alors que moins d'emplois ont été créés en avril et mai, indiquant que les coûts d'emprunt plus élevés commencent à freiner l'appétit des entreprises à continuer d'augmenter leurs effectifs.

* La hausse des taux d'intérêt réduit également l'attrait de l'or, qui ne rapporte pas d'intérêts.

* Le secrétaire américain au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les réunions avec les hauts fonctionnaires chinois de ces derniers jours avaient été "directes" et "productives", contribuant à stabiliser les relations souvent difficiles entre les deux superpuissances à la fin de son voyage de quatre jours à Pékin.

* À l'approche des résultats du deuxième trimestre, les investisseurs s'intéressent aux secteurs en perte de vitesse qui pourraient gagner du terrain, que l'économie américaine entre ou non en récession cette année.

* Un nombre croissant de pays rapatrient leurs réserves d'or pour se protéger des sanctions imposées par l'Occident à la Russie, selon une enquête d'Invesco sur les banques centrales et les fonds souverains publiée lundi.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,3 % vendredi.

* Les données de vendredi ont montré que les spéculateurs sur l'or du COMEX ont augmenté leur position longue nette de 12 733 contrats à 99 205 au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 juillet.

* Dans les autres métaux précieux, l'argent au comptant a gagné 0,1% à 23,09 dollars, le platine a ajouté 0,4% à 911,40 dollars et le palladium a grimpé de 0,2% à 1 246,86 dollars. (Reportage de Swati Verma ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)