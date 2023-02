L'or se renforce à l'approche de la lecture de l'inflation américaine

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 857,22 $ l'once, à 0305 GMT, après être tombé à son plus bas niveau depuis début janvier lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 868,40 $.

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt, qui augmente le coût d'opportunité de la détention de cet actif non productif.

"Si la tendance à la désinflation aux États-Unis montre des signes de ralentissement (même si c'est temporaire), alors la prudence à l'égard d'une Fed faucon pourrait miner le sentiment de risque et l'or, tandis que le dollar pourrait trouver un soutien supplémentaire", a déclaré Christopher Wong, stratégiste FX chez OCBC.

Les investisseurs attendent avec impatience les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain de janvier qui seront publiées plus tard dans la journée. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le chiffre principal de l'IPC augmente de 0,5 % en glissement mensuel.

Toutefois, si l'IPC s'avère plus faible que prévu, la banque centrale américaine pourrait se permettre de ralentir les hausses de taux et "cela pourrait impliquer une reprise de la faiblesse du dollar et un rebond de l'or", poursuit Wong.

Plusieurs décideurs de la Fed ont récemment signalé que davantage de hausses de taux d'intérêt étaient nécessaires pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que le taux cible de la Fed culmine à 5,193 % en juillet, contre une fourchette actuelle de 4,5 % à 4,75 %.

"Les traders de lingots essaient d'anticiper la prochaine action de la Fed, avec des indications que (la Fed) pourrait devoir rester faucon plus longtemps", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"Néanmoins, nous nous attendons à ce qu'un dollar plus faible reste sur une trajectoire descendante pour le reste de l'année, exerçant une pression à la hausse sur le métal précieux."

Le Dollar Index a glissé de 0,1 %, rendant l'or au prix du billet vert moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

L'argent au comptant a peu changé à 21,96 $ l'once, le platine a reculé de 0,1 % à 952,42 $, tandis que le palladium a augmenté de 0,3 % à 1 570,94 $.