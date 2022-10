L'or se renforce alors que la reprise du dollar marque une pause ; les craintes liées à la hausse des taux d'intérêt limitent les gains.

L'or au comptant a augmenté de 0,4% à 1 648,91 $ l'once, à 0405 GMT. La semaine dernière, le métal a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juillet.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,4 % à 1 655,30 $.

Le Dollar Index est resté stable, tandis que les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans se sont détendus, s'éloignant du pic de 14 ans touché la semaine dernière.

"L'or s'est légèrement relevé par rapport au plus bas de vendredi, mais les acheteurs manquent de conviction, ce qui ressemble plus à un repositionnement technique", a déclaré Matt Simpson, analyste de City Index.

"Le dollar américain et les rendements seront un moteur essentiel pour l'or, et s'ils continuent à augmenter, alors un mouvement et un test de 1600 $ ne sont probablement qu'une question de temps."

Vendredi, une enquête de l'Université du Michigan a montré que le sentiment des consommateurs s'est encore amélioré en octobre, mais que les attentes en matière d'inflation se sont un peu détériorées, maintenant intactes les prévisions d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base.

Les ventes au détail américaines sont restées stables en septembre, contre toute attente.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré vendredi que les dernières données relatives à l'IPC justifient la poursuite de la "frontloading" par des hausses de taux plus importantes de trois quarts de point de pourcentage, mais que cela ne signifie pas nécessairement que les taux doivent être relevés au-delà des projections de la banque centrale.

L'or est très sensible à la hausse des taux américains, ce qui augmente le coût d'opportunité de la détention d'or non productif.

Les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont chuté de 3,18 tonnes vendredi, leur plus grande sortie en une journée depuis le 26 septembre.

L'argent au comptant a augmenté de 0,7 % à 18,39 $ l'once, le platine de 0,3 % à 901,67 $ et le palladium de 1,7 % à 2 022,60 $.