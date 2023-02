L'or se renforce alors que le dollar est en baisse ; le discours de Powell est au centre de l'attention.

L'or au comptant était en hausse de 0,4% à 1 873,96 $ l'once, à 0316 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 6 janvier lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,4 % à 1 886,60 $.

"Malgré un nouveau cycle de hausse du dollar et des rendements, la baisse du prix de l'or est plus limitée, ce qui indique quelques tentatives de stabilisation après la récente liquidation", a déclaré Yeap Jun Rong, analyste de marché chez IG. [US/]

Le Dollar Index était en baisse de 0,2 % après avoir touché lundi son plus haut niveau en près d'un mois. Un billet vert plus faible rend l'or coté en dollars plus attractif pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

Les traders des contrats à terme sur les fonds fédéraux voient maintenant les taux passer au-dessus de 5 % en mai après qu'un rapport sur l'emploi américain plus fort que prévu ait suscité des inquiétudes quant au fait que la banque centrale américaine maintiendra probablement les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré lundi qu'elle voyait une voie pour éviter une récession aux États-Unis, avec une baisse significative de l'inflation et une économie qui reste forte, étant donné la vigueur du marché du travail.

Le prix de l'or avait dépassé le seuil de 1900 $ l'once en janvier dans l'espoir d'un ralentissement des hausses de taux de la Fed, mais les prix ont depuis reculé.

Les participants au marché suivront attentivement le discours de Powell pour voir s'il devient faucon après les données étonnantes sur l'emploi de la semaine dernière.

"La Fed adoptant une position dépendante des données pour guider ses politiques monétaires, les risques d'une réaction faucon de la part des décideurs politiques aux récentes données économiques restent sur la table", a déclaré Yeap.

L'or est sensible aux taux d'intérêt élevés, qui augmentent le coût d'opportunité de la détention de cet actif non productif.

L'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 22,33 $ l'once, le platine a baissé de 0,1 % à 970,94 $ et le palladium a légèrement baissé de 0,1 % à 1 596,74 $.